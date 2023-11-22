انت الأن تتابع خبر أكثر من 200 شهيد بغزة خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، ان أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة، والاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام.

وهناك أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية، وفقا للثوابتة.

من جانبه، قال مدير مستشفى كمال عدوان، أحمد الكحلوت، انهم استقبلوا نحو 60 شهيدا منذ الليلة الماضية، ولديهم قرابة 200 مصاب ومريض.

وأشار ان الوضع كارثي والقصف في كل مكان والاحتلال يستهدف المنازل القريبة جدا من المستشفى.

وأكد الكحلوت ان الأطباء يستخدمون الزيت النباتي بدل السولار لتشغيل المولد، وان الإسعافات تصل إلى المستشفى بوسائل بدائية.

وأكد انه يجب الضغط على الاحتلال لتحييد المستشفيات والسماح لهم بتقديم العلاج.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، انه ومنذ قطع الاتصالات في غزة، لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات اليومية.

وأشار إلى ان الاحتلال يمعن في القضاء على المنظومة الصحية بشمال غزة.

من ناحية ثانية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين إسرائيليتين على محيط بلدة ياطر في جنوب لبنان.

واستشهد 9 أشخاص الثلاثاء ينهم صحفيان ومجاهد من حزب الله، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في حين قال الحزب إنه قصف قاعدة ومصنعا عسكريا وقوة استخبارات إسرائيلية.