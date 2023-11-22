انت الأن تتابع خبر موعد وقف إطلاق النار بغزة واستعادة الرهائن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن موعد دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ سيكون عند الساعة الخامسة من فجر الخميس.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن عملية استعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس ستبدأ غدا الخميس.

وقال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من مواطنيها.

تصريحات قيادي في حماس حول الهدنة

من جانبه، قال موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الخميس الساعة 10 صباحا.

وأضاف القيادي، أن المحتجزين الذين سيفرج عنهم أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية، موضحا أن الاحتلال لا يتحلى بالإنسانية وفرضنا عليه إدخال المساعدات لكامل قطاع غزة.

وتابع موسى أبو مرزوق، أنه سيتم تحرير 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل أسير لدينا، مشيرا إلى أننا ليس لدينا سجون والمحتجزين لدينا هم في بيوت الفلسطينيين لهذا قتل أسرى عندما قصفت البيوت.

وأكمل القيادي بحماس: "أطمئن كل الأسرى في سجون الاحتلال بأنهم سيخرجون.

هذا وكشفت حركة حماس تفاصيل الهدنة بما يلي:

أولا: وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

ثانيا: إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

ثالثا: إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

رابعا: وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام.

خامسا: وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

سادسا: خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

سابعا: ضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين.