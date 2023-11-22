إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

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رياض - احمد صلاح - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، عن بدء عملية إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى جنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه وصلت حوالي 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، برفقة الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان، إنه سيتم نقل مرضى الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، والجرحى إلى المستشفى الأوروبي في جنوب خانيونس".