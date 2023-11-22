انت الأن تتابع خبر اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ كروز خارج الحدود الإسرايلية.



وفي نفس السياق أفادت الخدمة الصحفية للجبهة الداخلية أنه لا يوجد أي تهديد لسكان إيلات، حيث انطلق في الساعة 16:04 إنذار بتهديد جوي بسبب احتمال اختراق طائرة معادية للأجواء الإسرائيلية.