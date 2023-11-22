انت الأن تتابع خبر إسرائيل تقتل 14532 فلسطينيا بينهم 6000 طفل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 فلسطينيا بينهم نحو 6000 طفل.



وقال المكتب الإعلامي إن عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى 205 شهداء، كما أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.



ووفقا لآخر إحصائية؛ بلغ عدد المفقودين في قطاع غزة جراء قصف المباني والمنشآت المدينة نحو 7 آلاف مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.



كذلك أسفرت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة من أكثر من شهر ونصف عن تدمير أكثر من 60% من مباني القطاع.



وطالبت السلطات الفسطينية في غزة بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها.