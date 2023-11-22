محتجون يلطخون واجهة قنصلية إسرائيلية باللون الأحمر .. فيديو

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رياض - احمد صلاح - يذكر أنه تم التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" ومن المفترض أن يبدأ وقف إطلاق النار الخميس عند الساعة 10 صباحا.

ويتضمن الاتفاق وقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا.

كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما.

وكذلك وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.