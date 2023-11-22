انت الان تتابع خبر فيديو .. انفجار في نقطة حدودية بين أمريكا وكندا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفادت مصادر صحفية وقوع انفجارٍ في سيارة بمعبرٍ حدوديّ بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وكندا. فيما أشارت مصادر أوليّة أنّه من الممكن أن تكون خلفية الهجوم "إرهابية" حدّ قولهم.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: نحقق في انفجار مركبة على جسر حدودي بين كندا، وأفادت مصادر مقتَل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط .

وقال البيت الأبيض، إنّه: تم إطلاع الرئيس بايدن على تطورات الانفجار عند معبر جسر رينبو الحدودي مع كندا ونتابع الوضع عن كثب.