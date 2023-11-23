انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: أهلنا في الأردن كابوس الاحتلال .. الخطاب كاملاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة بكلمة مصورة الخميس، استهدفنا 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان و33 آلية أخرى في آخر 72 ساعة.

في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم، وأحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى.

وقال أبو عبيدة: مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام، استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد.

وأشار أبو عبيدة، إلى ان المجاهدين متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية، ولا يزال العدو يخفي خسائره العسكرية التي لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي.

وقال أبو عبيدة، جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.

وتابع أبو عبيدة: يا أبناء شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي ظل معركتنا في التصدي للعدوان لليوم 48 نؤكد على أن بطولات مجاهدينا في ميدان القتال هي مفخرة لكل حر في العالم فنحن نواجه قوة غازية همجية لا تعرف دينا ولا أخلاقا للحروب ولا تتقن سوى القتل والقصف العشوائي.

وقال الناطق باسم القسام، نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو، وندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة، وندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم لان الاهل في الأردن كابوس الاحتلال.

ودعا أبو عبيدة كل احرار العالم لارباك العدو.