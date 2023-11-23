انت الأن تتابع خبر عشرات الشهداء والمصابين .. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،

والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أسفر عنه 17 شهيدا و60 مصاب حتى اللحظة.

كما قصفت قوات الاحتلال شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت عدة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى لارتقاء 3 شهداء.

هذا وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بفتح معبر رفح بشكل كامل وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود لكافة محافظة القطع، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية.

وأكد المكتب في ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألف و854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و 4000 امرأة ، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، في وقت أعلن فيه وزير إسرائيلي استعداد تل أبيب لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.

فيما قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش سيستأنف القتال بعد الهدنة المؤقتة في غزة، متوقعا أن تستمر المعارك شهرين آخرين على الأقل.