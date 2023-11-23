انت الأن تتابع خبر اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بغزة .. وهاغاري يصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، ان أمامنا أيام صعبة من الألم والفرحة، زاعما ان حماس تريد استغلال وقف القتال لنشر حرب نفسية.

وقال هاغاري، تلقينا قائمة أولية بالنساء والأطفال الذين سيتم إخلاء سبيلهم، وقواتنا ستقف في خط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة خلال أيام الهدنة، وكل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى ونستعد للمراحل التالية من الحرب.

وتابع، في أي لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية، وسنهاجم بقوة ونرد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، وسندمر كل الأنفاق التي اكتشفناها في مستشفى الشفاء، وأهدافنا هي تفكيك حماس واستعادة الرهائن وخلق ردع وسنواصل الحرب على مراحل، وسنواصل تدمير البنى التحتية في قطاع غزة.

وأشار هاغاري إلى ان الصفقة ستكون بداية لعودة المختطفين ثم سيتم استكمال القتال مرة أخرى، "ونحن في جاهزية عالية في الجبهة الشمالية، ولا نتوقع أي حركة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال فترة الهدنة".

من ناحية ثانية، قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصفطاوي شمال غرب غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة من الغارات الجوية والأحزمة النارية على مناطق محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وحي النصر غرب مدينة غزة.