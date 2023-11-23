انت الأن تتابع خبر استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي "12 عاما" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عديلي في صدره، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، ليعلن لاحقا استشهاده متأثراً بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شخص وأصيب آخرون في بلدة برقة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهيد في برقة هو خضر السيد علي علوان (46 عاما).

وبحسب معطيات الوزارة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 229 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.