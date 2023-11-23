انت الأن تتابع خبر المستشفى الأندونيسي تحت قصف الاحتلال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استهدف القصف الإسرائيلي، بوابات ومولدات كهرباء في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

بدورها، أكدت قناة الأقصى الفضائية أن طائرات ومدفعية الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي، مشددة على أن القصف استهدف بشكل مباشر البوابات الرئيسية للمستشفى.

وتحاصر قوات الاحتلال منذ عدة أيام المستشفى الإندونيسي قرب مخيم جباليا شمال القطاع، وتطالب الأطباء والمرضى بالخروج منه.

هذا وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل في رفح جنوب القطاع ومنطقة المغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال تشن سلسلة قصف جنوني ومستمر على مختلف محافظات قطاع غزة، وسط معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية.