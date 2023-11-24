انت الأن تتابع خبر الاحتلال سيطلق سراح 39 أسيراً فلسطينياً الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قوات الاحتلال ستطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال غدا الجمعة في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيمنع حركة الفلسطينيين في غزة من جنوب إلى شمال القطاع خلال الهدنة التي ستبدأ صباح الجمعة.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش يستعد لاستخدام وسائل تفريق المتظاهرين (قنابل مسيلة للدموع، قنابل صوت ورصاص مغلف بالمطاط)، ضد سكان غزة الذين سيحاولون العودة من الجنوب إلى شمال القطاع خلال فترة الهدنة.

الجدير بالذكر ان الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ عند الساعة 7 بتوقيت القدس من صباح الجمعة، على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من المحتجزين لدى حركة حماس بعد ساعات.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الهدنة في غزة ستدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة بتوقيت القدس.