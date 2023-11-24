انت الأن تتابع خبر بدء سريان الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخلت الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ بين حماس وإسرائيل، يتم بموجبها الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا مقابل الافراج عن 50 أسيرا من أسرى الاحتلال لدى المقاومة ووقف العدوان لمدة أربعة أيام.

وينص الاتفاق على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة.

كما يتضمن الاتفاق توقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، ولمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وخلال التهدئة سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، مما يعني الإفراج عن 50 أسيرإسرائيليمن النساء والأطفال دون الـ19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، إضافة لدخول المساعدات الإنسانية.