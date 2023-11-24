انت الأن تتابع خبر إسرائيل تحذر النازحين من العودة إلى منازلهم في شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم من العودة إليها رغم دخول الهدنة مع "حماس" حيز التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى الشمال "ممنوعة وخطيرة".



وجاء في مناشير ألقتها الطائرات الإسرائيلية: "إلى سكان قطاع غزة. إن الحرب لم تنتهي بعد! الوقفة الإنسانية مؤقتة ومنطقة شمال القطاع هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول بها. من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا بالمنطقة الإنسانية الموجودة في جنوب قطاع غزة وعدم التوجه إلى شمال القطاع".



وأضاف: "يمكنكم التوجه فقط من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين. الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير جدا. مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم وقد أعذر من أنذر".