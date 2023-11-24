انت الأن تتابع خبر شهيدان وإصابات بقناصة الاحتلال على العائدين لشمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد شهود عيان في غزة، ان قناصة جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلقون النار على العائدين من جنوب غزة الى الشمال على مفترق منتجع النور.

وأفادوا ان الجيش اطلق النار على 9 أشخاص وهنالك انباء باستشهاد أحدهم.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي هدد بإطلاق النار على كل من يتقدم تجاه قواته المتمركزة في بلدة بيت حانون، في الوقت الذي يتجه فيه آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح إلى بيوتهم بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة، إنه "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط".

وأضاف أدرعي في تصريحات، أن القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها، وستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.

وفي تغريدة على منصة "اكس"، أشار أدرعي إلى أن الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران لأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت، وأن "منطقة شمال قطاع غزة، هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها.