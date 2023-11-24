انت الأن تتابع خبر الجهاد الإسلامي:خسائر إسرائيل الميدانية أجبرته على قبول الهدنة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة:لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا.

واضاف النخالة في تصريحات صحفبة: أن العدو لم يكن ليقبل بالاتفاق لولا خسائره في الميدان، مؤكدا سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم.

وأكد ان شجاعة الشعب الفلسطيني أصبحت مثار فخر واعتزاز، قائلا:علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه لأنه لن يتوقف.