انت الأن تتابع خبر هدوء بجنوب لبنان رغم أن حزب الله لا علاقة له بالهدنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلف الهدوء الشامل مناطق جنوب لبنان منذ الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، مع سريان الهدنة في قطاع غزة، رغم ان حزب الله لا علاقة له بالهدنة بين حماس وإسرائيل المحتلة.



وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، "أن الهدوء يخيّم على قرى جنوب لبنان، ولم يسجل أي قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، كما لم تسجل أية عملية لحزب الله ضد المواقع الإسرائيلية".

ولفت المصدر "إلى أن آخر عمليات سجلت فجرا عندما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة مفتوحة في سهل الخيام، بعدد من القذائف".

وقال المصدر، "الكثير من العائلات التي نزحت من الجنوب خلال المواجهات، بدأت تعود إلى منازلها منذ صباح اليوم، من أجل تفقد ممتلكاتها وتم رصد توافد السيارات باتجاه المناطق الحدوديّة عند أكثر من نقطة".