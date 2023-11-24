هدنة في غزة وتصعيد في المسجد الأقصى

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رياض - احمد صلاح - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة، للجمعة السابعة على التوالي.

وأفاد شهود عيان في رام الله، أن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من الوصول الى الأقصى، لأداء الصلاة بعد قيام الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين.

يشار إلى أن هذه الجمعة السابعة التي يتم فيها قمع المصلين والاعتداء عليهم، ويرفض الاحتلال السماح لهم بالدخول للأقصى؛ مما دفعهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.