انت الأن تتابع خبر حماس تلزم الاحتلال بالإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات السجون الإسرائيلية أنهت إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة، لافتا إلى أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم





ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية -التي بدأت صباح اليوم الجمعة- إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.