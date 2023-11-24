انت الأن تتابع خبر وحشية إسرائيل تتكشف بعد الهدنة .. جثث وأشلاء هنا وهناك .. صور وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من مستشفى الشفاء في غزة، وقبل انسحابها قامت بتفجير مرافق المستشفى.



وقام الاحتلال قبل انسحابه بتفجير مرافق المستشفى، بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة.

وناشد الاهالي بنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.

وفي المستشفى الاندونيسي الذي اقتحمه الاحتلال قبل الهدنة بساعتين، تكشفت عشرات الجثث المتراكمة والمنثورة على الارض بينهم جرحى ومرضى دون أدنى إحساس من جنود الاحتلال المتوحشين.

كما عثر فلسطينيون، الجمعة، على عشرات الجثث في “شارع الرشيد” بمدينة غزة، أثناء عودتهم لمنازلهم مع بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفاد شهود عيان، أنهم أثناء عودتهم لتفقد منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة، عثروا على جثث لعشرات الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال على شارع “الرشيد” غربي المدينة.

وأوضح الشهود أن الجثث كانت متحللة، ما يشير إلى مقتلهم قبل عدة أسابيع أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.