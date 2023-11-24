انت الأن تتابع خبر أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن اتفاق الهدنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال، ضمن اتفاق الهدنة.



واوضحت ان عددهم (39 ) وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله

قصي هاني علي احمد / بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية

محمد احمد سليمان ابو رجب / الخليل

احمد نعمان احمد ابو نعيم / رام الله

براء بلال محمود ربعي / الخليل

أبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية

معتز حاتم موسى ابو عرام / الخليل

اياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان / رام الله

محمد محمود ايوب دار درويش / رام الله

جمال خليل جمال براهمه / اريحا

جمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس

محمد انيس سليم ترابي / نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس

روان نافز محمد ابو مطر / رام الله

مرح جودت موسى بكير / القدس

ملك محمد يوسف سليمان / القدس

اماني خالد نعمان حشيم / القدس

نهايه خضر حسين صوان / القدس

فيروز فايز محمود البو / القدس

تحرير عدنان محمد ابو سريه / نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس