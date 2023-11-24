انت الأن تتابع خبر أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن اتفاق الهدنة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال، ضمن اتفاق الهدنة.
واوضحت ان عددهم (39 ) وهم:
يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
قصي هاني علي احمد / بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
محمد احمد سليمان ابو رجب / الخليل
احمد نعمان احمد ابو نعيم / رام الله
براء بلال محمود ربعي / الخليل
أبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
معتز حاتم موسى ابو عرام / الخليل
اياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما
ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
محمد محمود ايوب دار درويش / رام الله
جمال خليل جمال براهمه / اريحا
جمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس
محمد انيس سليم ترابي / نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
روان نافز محمد ابو مطر / رام الله
مرح جودت موسى بكير / القدس
ملك محمد يوسف سليمان / القدس
اماني خالد نعمان حشيم / القدس
نهايه خضر حسين صوان / القدس
فيروز فايز محمود البو / القدس
تحرير عدنان محمد ابو سريه / نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
أزهار ثائر بكر عساف / القدس
رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
فاطمه نعمان علي بدر / القدس
روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم
سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس
فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي /القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
زينه رائد عبدو / القدس
نور محمد حافظ الطاهر / نابلس