الاحتلال يتوعد برد قاسي في هذه الحالة

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رياض - احمد صلاح - قال قائد اللواء الجنوبي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أي خرق للهدنة المؤقتة في غزة سنواجهه بقوة شديدة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي متأهب لمواصلة المناورة البرية في شمال وجنوب قطاع غزة عند انتهاء الهدنة المؤقتة.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حكومته ستستأنف حربها ضد قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، حتى تحقيق كل الأهداف واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته لقاعدة "عتليت" البحرية، إن هدنة غزة هي فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات في قطاع غزة بقوة عسكرية كاملة.

وتوقع غالانت استمرار المعارك في قطاع غزة، لمدة شهرين آخرين.

هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إنه لن يكون هناك أي أميركي ضمن المجموعة الأولى من الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم الجمعة.

وتوقع المسؤول الأميركي أن يكون هناك 3 أسرى أميركيين ضمن الدفعات المقبلة.

على صعيد آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس أدهانوم غيبريسوس إن "بدء الهدنة في غزة وإدخال المساعدات خطوة في الاتجاه الصحيح ونحتاج إلى المزيد".

وجدد غيبريسوس دعوته لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.