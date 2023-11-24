انت الأن تتابع خبر هنية: الاحتلال نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، انهم ملتزمين بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك.

وأشار إلى ان العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، لكنه نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الأبي، مما أدى للتوصل إلى اتفاق الهدنة.

وقال هنية: خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن.

ونقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشعبنا العظيم سطّر ملحمة صمود، ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو، واستطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، والشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال وفقا لهنية.

وتابع هنية: نعرب عن شكرنا لقطر ومصر، ونؤكد ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته،ونؤكد تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير، ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع.

وختم هنية قائلا: شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده، ونوجه التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق واليمن الشقيق.