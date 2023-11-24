انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع أمام سجن عوفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لفلسطينيين أمام سجن عوفر كانوا ينتظرون أسرى من المقرر الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع حركة حماس.

وعززت قوات الاحتلال تواجدها العسكري في محيط سجن عوفر ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه.

من ناحية ثانية، قالت القناة ١٢ الإسرائيلية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين تلقت اتصالات للتوجه إلى أماكن اللقاء معهم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن مصر تستعد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين في معبر رفح الحدودي.

وضمن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يفرج في وقت لاحق الجمعة عن 24 أسيرة فلسطينية و15 قاصرا، مقابل الإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال، في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.