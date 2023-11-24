انت الأن تتابع خبر إسبانيا: قد نتخذ قرارًا منفردًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن مدريد قد تتخذ قرارا منفردا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.

وأضاف سانشيز أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة غير كاف ونحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن سكان غزة يحتاجون إلى مزيد من المساعدات، ويجب أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم.

فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن التقارير بشأن مقتل مدنيين فلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة الغربية مروعة.

وأضاف كاميرون، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطينيي محمود عباس في رام الله، أن على إسرائيل منع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه.