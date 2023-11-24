انت الأن تتابع خبر الاحتلال يخرق بنداً مهماً من بنود الهدنة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلق 7 طائرات تجسس إسرائيلية في أجواء مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، خلافًا لاتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لقناة الأقصى الفضائية.

وينص الاتفاق على منع الطيران الإسرائيلي من التحليق في أجواء جنوب قطاع غزة، خلال أيام الهدنة الأربعة، وتاليا بنود الهدنة:

تحرير 50 إمرأة وطفل من بين الرهائن خلال هدنة لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

إطلاق سراح 150 امرأة وطفل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

مقابل كل عشر رهائن يتم إطلاق سراحهم، سيتم تمديد وقف إطلاق النار ليوم واحد.

إيقاف الحركة الجوية فوق جنوب غزة بشكل كامل طيلة أيام الهدنة، واقتصارها على ست ساعات يوميا، بشمال القطاع، وفقا لحماس.

زيارة لجنة الصليب الأحمر للرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم وتقديم الأدوية لهم.

حركة حماس أعلنت أنه سيتم السماح للمدنيين بالانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر طريق صلاح الدين.

وإلى جانب هذه الشروط المذكورة، أفاد بيان لحركة حماس بأنه بموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

وأشارت حماس إلى أنه خلال فترة الهدنة تلتزم إسرائيل بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.