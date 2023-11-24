انت الأن تتابع خبر تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الجانب المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، انه تم تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الجانب المصري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان 13 مختطفا اسرائيليا وصلوا إلى مصر ويلتقون مع عناصر جهاز الامن العام "الشاباك".

وقال الصليب الأحمر انه بدأ بتنفيذ عملية لتسهيل تبادل المحتجزين والأسرى بين المقاومة والاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أكد مصدر أمني إسرائيلي تسلّم 13 رهينة من الاسرائيليين افرجت عنهم المقاومة في غزة.

وفي وقت سابق، نقلت المروحيات العسكرية الأسرى الإسرائيليين إلى معبر كرم أبو سالم.

من ناحية ثانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير طلب من شرطة الاحتلال تغطية كل السيارات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، بهدف منع الفلسطينيين من التقاط "صور النصر".

وكان بن غفير أصدر تعليماته لقوات الأمن الإسرائيلية بمنع أي من مظاهر الفرح والاحتفال بعودة الأسرى بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

هذا ودخلت عند الساعة الرابعة بتوقيت القدس، صفقة التبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، حيز التنفيذ.

ووصلت قافلة تقل السجناء الفلسطينيين المتوقع إطلاقهم إلى سجن عوفر.

وبحسب الإتفاق سيتم إطلاق سراح 13 "إسرائيليا" من نساء وأطفال من بين نحو 250 محتجزا لدى حماس والمقاومة في قطاع غزة، وفي المقابل، سيتم الإفراج ضمن صفقة التبادل، عن 39 أسيرا وأسيرة فلسطينية بينهم 24 امرأة، و15 طفلا، ضمن المرحلة الأولى.

على صعيد آخر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يفرج عن الأسيرة أماني الحشيم في وقت لاحق الجمعة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل المكبر مسقط رأس الأسيرتين نهاية صوان وزينة عبدو.