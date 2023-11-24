انت الأن تتابع خبر غضب إسرائيلي .. وتل أبيب تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعى الاحتلال الإسرائيلي، سفيري إسبانيا وبلجيكا لديه، بسبب تصريحات لرئيسي وزراء البلدين عند معبر رفح الجمعة، وفقا لوكالة رويترز.

وأدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لعدم تحميلهما المسؤولية الكاملة لحركة حماس.

وأدان وزير خارجية الاحتلال الإدعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أن بلاده قد تتخذ قرارًا منفردًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف، مشددا على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف: "علينا البدء بالعمل على الاعتراف بحل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر".