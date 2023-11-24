انت الأن تتابع خبر الاحتلال يمنع الاحتفال بتحرير الأسرى الفلسطينيين ويصادر الحلويات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال عدة بلدات في القدس المحتلة، لمنع أي مظاهر احتفالية في استقبال الأسرى والأسيرات المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال صادرت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يفرج عن الأسيرة أماني الحشيم في وقت لاحق الجمعة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقمعت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين من عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، بقنابل الغاز في محيط سجن عوفر.

من ناحية ثانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير طلب من شرطة الاحتلال تغطية كل السيارات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، بهدف منع الفلسطينيين من التقاط "صور النصر".

وكان بن غفير أصدر تعليماته لقوات الأمن الإسرائيلية بمنع أي من مظاهر الفرح والاحتفال بعودة الأسرى بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).