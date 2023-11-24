انت الأن تتابع خبر آخر مستجدات عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصدر أمني مصري، أن الأسرى الاسرائيليين خرجوا من معبر رفح البري المصري إلى منفذ العوجة ومنه إلى معبر نتسانا الاسرائيلي لتتسلمهم اسرائيل ومعهم فريق أمني مصري.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد قال في تغريدة على منصة أكس، إن الصليب الأحمر تسلم ٢٤ مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأضاف الأنصاري أنه جرى الإفراج عن عدد من العمال التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.

والمفرج عنهم هم 13 من الجنسية الاسرائيلية، بعضهم من مزدوجي الجنسية و10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني، وفقا للخارجية القطرية.

هذا وبدأت سيارات الاسعاف المصرية بنقل الأسرى المفرج عنهم من جانب المقاومة باتجاه الجانب المصري.

ونقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحالة الصحية للأطفال والأمهات الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة جيدة.

وأكدت الخارجية القطرية الافراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الاسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق.