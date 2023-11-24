حماس تكشف وضع الأنفاق والأسلحة بعد العدوان على غزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الجمعة، إن أنفاق الحركة وذخائرها وأسلحتها لا زالت سليمة.



وقال مشعل خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين: بعد 49 عاماً من العدوان الصهيوني الإرهابي، المقاومة بخير، رغم الشهداء في صفوف المقاتلين، وبعض القيادات، لكن أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا لا زالت سليمة، وما زلنا قادرين على المناورة وإطلاق الصواريخ، واستهداف الدبابات المتوغلة.

وأشار، نقتدي برسولنا الكريم، عندما كان محاصراً في غزوة الخندق ويبشر بافتتاح بلاد الروم وفارس.

وأفاد مشعل، ان المقاتلين الأبطال حولوا الدبابات التي تكلف ملايين ومجهزة بأحدث التكنولوجيا إلى "مهزلة"، بعبوة صغيرة تلصق على بابها الخلفي وتقتل الجبناء بداخلها.

وقال رئيس حركة حماس في الخارج، قيادات حماس فقدت خلال العدوان عشرات من عوائلهم، وودعنا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور الحبيب الشهيد أحمد بحر، والنائب في التشريعي الأخت الشهيدة جميلة الشنطي.

وقال مشعل ان الاحتلال الصهيوني الإرهابي فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وتهجير كل سكان قطاع غزة، وأغلبية سكان الشمال بقوا في الشمال رغم كل ما يتعرض له شمالنا الصامد العظيم.