انت الأن تتابع خبر حافلات الأسرى الفلسطينيين تخرج من سجن عوفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية.

وتقل الحافلات الأسرى الفلسطينيين الـ39 المفرج عنهم.

وأفرج الاحتلال عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الأسيرة الفلسطينية المحررة مرح باكير، في أول كلمة لها بعد الإفراج عناه مساء الجمعة، إن الشعور بالحرية والإفراج صعب جداً مقابل دماء الشهداء بغزة، وفي ظل التضحيات الكبيرة "لأهلي" في قطاع غزة.

ورغم التشديد على الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال لقمع مظاهر الاحتفال بتحرير الأسرى، الا ان المتجمهرين هتفوا لفلسطين وللحرية، مطالبين بتبييض السجون وتحرير جميع الأسرى.

هذا وقال بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن تسعة وثلاثين أسيرًا وأسيرة من سجن "عوفر" الاحتلالي.

وكشفت هيئة الأسرى ونادي الأسير عن أسماء الأسرى المفرج عنهم من أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين تم الإفراج عنهم وذلك ضمن اتفاق الهدنة ما بين حماس وإسرائيل وهم :

يوسف محمد مصطفى عطا /



قصي هاني علي أحمد / بيت لحم



جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية



محمد احمد سليمان أبو رجب / الخليل



احمد نعمان احمد أبو نعيم /



براء بلال محمود ربعي / الخليل



أبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية



معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل



إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما



ليث خليل عثمان عثمان /



محمد محمود أيوب دار درويش /



جمال خليل جمال براهمه / أريحا



جمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس

محمد انيس سليم ترابي / نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس

روان نافز محمد أبو مطر / رام الله

مرح جودت موسى بكير / القدس

ملك محمد يوسف سليمان / القدس

اماني خالد نعمان حشيم / القدس

نهايه خضر حسين صوان / القدس

فيروز فايز محمود البو / القدس

تحرير عدنان محمد أبو سريه / نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس.

هذا وهنأت حركة حماس، بمناسبة الإفراج أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل.

وقالت الحركة في بيان مقتضب لها، مساء الجمعة: "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتهنئة الخالصة بمناسبة الإفراج من سجون الاحتلال، في صفقة أولية أبرمتها مقاومتنا الباسلة في غزة مع الاحتلال ضمن إنجازات معركة طوفان الأقصى.. الرحمة للشهداء.. الحرية للأسرى.. النصر للمقاومة".