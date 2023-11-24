انت الأن تتابع خبر التوترات تتزايد بين اسبانيا والاحتلال الإسرائيلي بسبب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت بلدية برشلونة الإسبانية، الجمعة، قطع جميع علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.

وقالت البلدية إن قرارها مستمر "حتى يتم وقف إطلاق النار بغزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الجمعة، استدعى الاحتلال الإسرائيلي، سفيري إسبانيا وبلجيكا لديه، بسبب تصريحات لرئيسي وزراء البلدين عند معبر رفح الجمعة، وفقا لوكالة رويترز.

وأدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لعدم تحميلهما المسؤولية الكاملة لحركة حماس.

وأدان وزير خارجية الاحتلال الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أن بلاده قد تتخذ قرارًا منفردًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.