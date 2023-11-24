انت الأن تتابع خبر صور للتاريخ .. فرح من رحم الحزن .. الأسيرات في بيوتهنّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بفعل الصفقة التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية في غزة مع دولة الاحتلال، أفرج اليوم عن 39 أسيرًا وأسيرة من سجون الاحتلال، ضمن الدفعة الأولى من اتفاق التهدئة وصفقة التبادل مع أسرى مستوطنين أسرتهم كتائب القسام خلال اقتحام غلاف غزة في 7 أكتوبر.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الـ39 المفرج عنهم من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية، مساء الجمعة، وشهدت ساحة بلدية بيتونيا، طوفانًا بشريًا.

وقالت الأسيرة المحررة مرح باكير، بعد الإفراج عنها، إنه من صعب جدًا الشعور بالحرية والإفراج عنا مقابل دماء الشهداء بغزة، وفي ظل التضحيات الكبيرة لأهلي في قطاع غزة.