انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: حياة الناس في غزة دون المستوى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الجمعة، إنّ إمدادات المساعدات مستمرة في العبور إلى غزة، فيما قالت الأونروا إن حياة الناس في غزة دون المستوى.

وأشار المكتب إلى عبور 68,383 لترًا من الوقود و80 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية، الخميس، إلى غزة عبر مصر، مضيفًا أن هناك "أكثر من 1.7 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين".

وبالنسبة للوضع الطبي، قالت الأمم المتحدة اليوم لا يزال هناك حوالي 200 مريض وطاقم طبي في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا (شمال غزة) في انتظار الإخلاء مضيفة "لا يزال المستشفى محاصراً بالدبابات الإسرائيلية، وأن المستشفى تعرض للقصف مرة أخرى وأصيب بأضرار".

الى ذلك، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للصحفيين لدى عودته من زيارته الثانية إلى غزة، منذ بدء الحرب، إنه ذهب إلى رفح وخانيونس، حيث كانت بعض الشوارع شبه خالية، والنفايات الصلبة متراكمة في كل مكان، ومعظم المحال التجارية والصيدليات مغلقة والقصف مستمر.

وقال لازاريني وهو يصف أحد ملاجئ الأونروا التي رآها: "يبدو المكان وكأنه سجن مكتظ مع ظروف معيشية دون المستوى مع قلة المراحيض وفيضان مياه الصرف الصحي".

وأضاف أن الأمراض الجلدية والإسهال تزايدت بشكل كبير نتيجة الظروف غير الصحية التي تفاقمت بسبب الأمطار، كما أن في بعض الأماكن، تزيد معدلات الإصابة بالأمراض 45 مرة عما كانت عليه في السنوات السابقة.