انت الأن تتابع خبر فيديو .. حماس تشيع قائدها الشهيد الخراز في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شيّع الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الجمعة، جثمان القائد في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، خليل حامد خراز (أبو خالد)، في مخيم (الرشيدية) للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي.

وانطلق موكب التشييع من مدخل مخيم الرشيدية باتجاه منزل ذوي الشهيد، قبل أن يصلى عليه ويوارى ثمانه في مقبرة المخيم الجديدة.

وكانت حماس في لبنان، قد نعت القيادي في الحركة خليل خرّاز، الذي استشهد مع أربعة آخرين باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة مدنية على طريق فرعي بين منطقتي الشعيتية والقليلية قضاء صور جنوب لبنان.



وذكرت مواقع إخبارية لبنانية أنّ الشهداء الأربعة الآخرين هم أبو بكر عوض، وخلدون ميناوي، من سكان مدينة طرابلس شمال لبنان، إلى جانب إثنان تركيان.