انت الأن تتابع خبر 63 شهيدًا وشهيدة من الزملاء الصحفيين منذ بداية العدوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن استشهاد 63 من الصحافيين والصحافيات منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر من الشهر الماضي.

وجاء في بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة ان لجنة الرصد وثقت ارتقاء 63 شهيدًا وشهيدة نتيجة الاستهداف من قبل جيش الاحتلال بصواريخ الطائرات او قذائف المدفعية وكذلك القنص بالرصاص.

واضاف البيان ان من بين شهداء الحالة الإعلامية 41 من الصحافيين العاملين في فنون الإعلام المختلفة بينما استشهد 21 من زملائهم العاملين في الاقسام الادارية والمالية والتقنية التابعة للمؤسسات الاعلامية.

وذكر البيان ان حملة الاعتقالات طالت ما مجموعه 31 من الصحافيين والصحافيات، بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، بينما لا تزال آثار الصحافييَن نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد غير معلومة منذ السابع من اكتوبر المنصرم.