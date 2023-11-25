انت الأن تتابع خبر إعدام عميلين للاحتلال على مدخل طولكرم .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محلية فلسطينيّة أن المقاومين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية أعدموا، في وقت مبكر من السبت، جاسوسين اثنين بالرصاص بعد ثبات تورطهم في اغتيال عدد من رفاقهم من قبل جنود جيش الاحتلال قبل أيام، وخاصّة تورطهم في اغتيال الشهيدين عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، وجهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع) في طولكرم.

وأصدر المقاومون بيانًا مقتضبًا جاء فيه:



"وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" صدق الله العظيم. دمتم لنا درعاً ودمنا لكم سيفاً مسلولاً. إخوانكم وجنودكم. كتائب شهداء الأقصى. كتيبة طولكرم- الرد السريع".