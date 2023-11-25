انت الأن تتابع خبر جونغ أون يتفقد صورة جوية لحاملات طائرات أمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، السّبت، صورًا التقطها قمر تجسس صناعي جديد لحاملة الطائرات الأميركية كارل فينسن وقواعد عسكرية في هاواي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم زار مركز التحكم العام في بيونغ يانغ التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي ناتا الجمعة "للتعرف على الإعداد التشغيلي لقمر الاستطلاع الصناعي ونظر إلى صور الفضاء الجوي".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "القمر الصناعي قام بفحص صور المناطق المستهدفة الرئيسية، ومن بينها موكبو وكونسان وبيونجتايك وأوسان وسيول ومناطق أخرى في الجنوب والشمال، مع مروره فوق شبه الجزيرة الكورية".



وتستضيف مدينة بيونجتايك معسكر همفريز، أكبر منشأة عسكرية أميركية في الخارج في العالم. وتوجد قواعد عسكرية أميركية أخرى في كونسان وأوسان.

ولم تنشر كوريا الشمالية الصور التي التقطها قمرها الصناعي للتجسس، ولكن إذا تم تأكيدها، فيمكن أن تؤكد صور أن القمر الصناعي يعمل بشكل جيد في المدار.