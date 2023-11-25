انت الأن تتابع خبر اليوم الثاني للهدنة .. هدوء حذِر وترقب للدفعة الثانية من الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اليوم الثاني للهدنة المؤقتة في قطاع غزة، يبدو الهدوء سيد الموقف، مع أنّ عددًا من المصادر أشار في إلى خرق طيران الاحتلال أجواء القطاع عدّة مرات، في حين يترقب الشارع الفلسطيني إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً فلسطينيًا مقابل 13 أسيرًا إسرائيليًا، وبعض من حاملي الجنسية التايلندية.

كما قال مسؤولون إنّ دولة الاحتلال تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين من المقرّر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة السبت.

في سياقٍ متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطينيّ أنّ طواقِمَه تسلمت الجمعة 196 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

وأشار إلى أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، وقد توزعت على النحو التالي: مستلزمات طبية (5.5 شاحنات)، وأدوية (3 شاحنات)، وسرائر طبية (4 شاحنات)، ومواد غذائية (85 شاحنة)، ومياه (62 شاحنة)، ومواد نظافة (شاحنتان)، وملابس (4 شاحنات)، وفرشات (7.5 شاحنات)، وبطانيات (23 شاحنة).



وأيضًا، يستمرّ أهالي قطاع غزة بمعاينة حجم الدمار الذي ألحقته نحو خمسينَ يومًا من العداون على القطاع، في المشئات والمباني وكلّ مرافق الحياة، كما يعاينون بقايا آليات الاحتلال وآثار دماء جنوده في عدة مواقع منها الشيخ زايد شمال غزة التي شهدت في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال.