انت الأن تتابع خبر هجوم روسي بمسيّرات على كييف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت السلطات الأوكرانية بأنّ هجومًا واسعًا بمسيرات متفجرة روسية، السبت، في كييف وأدى إلى سقوط جريحين. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام: "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".

وأوضح أن مبنى سكنيًا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الإنقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.

واندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال، بحسب رئيس بلدية العاصمة. ووقع حطام مسيّرات أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.