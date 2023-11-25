انت الأن تتابع خبر الشرطي قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية دولية (نيويورك تايمز) تعرُّض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المُدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في ولاية أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأميركية أنّ شوفين "تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، واحتاجات كبيرة عمّت البلاد، إذْ قضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عامًا اختناقًا في 25 مايو (أيار) 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي جثا نحو عشر دقائق على عنقه.

وكان أدان قضاء مينيسوتا شوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عامًا ونصف عام.

