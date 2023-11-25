انت الأن تتابع خبر استشهاد طبيب فلسطيني في جنين وإصابة شقيقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد طبيب، السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين (شمال الضفة الغربية)

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عامًا)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وأوضحت المصادر أنّ الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر في منطقة الفخذ، وأضافت، أنّ الشهيد أبو الرب هو نجل القائم بأعمال محافظ جنين.



وأشارت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إلى أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمد زياد ابو الرب، بعد محاصرة منزله في قباطية.