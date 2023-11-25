انت الأن تتابع خبر بعد دخول كميات قليلة منه طوابير من أجل الطحين والغاز بغزة .. صور وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد دخول كمية قليلة من غاز الطّهي وبضع شاحنات من الطحين، بعد 48 يومًا من إغلاق المعابر، ومن استخادم التجويع كسلاح ضدّ الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، يقف الآلاف في طوابير من أجل الحصول على حصة من الطحين، وتعبئة غاز الطهي.

وكانت أفادت المؤسسات الحقوقية والدولية أن كمية المساعدات والمواد التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية، ولا تقارن بيوم واحد قبل الحرب، إذا لا تشكل سوى 20٪ مما كان يدخل للقطاع قبل العداون.