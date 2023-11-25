انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستلم أسماء 14 أسيرًا سيفرج القسام عنهم السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلم الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة بموجب صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن "تل أبيب تسلمت صباح اليوم (السبت) قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المزمع الإفراج عنهم مساءً من بين المحتجزين في قطاع غزة".

من جهتها، ذكرت قناة "12" العبرية، أنه من المتوقع أن تضم الدفعة الثانية عددًا أكبر من الأطفال، كما بينت مصادر عبرية أنّ القائمة تضم 14 أسيرًا.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سلمت رسميًا عصر الجمعة، 24 أسيرًا إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أول دفعة من الأسرى لديها بينهم عمال تايلنديون.