انت الأن تتابع خبر نقل 42 أسيرًا فلسطينيًا إلى عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ "مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت صباح السبت، قائمة بأسماء 42 أسيرًا فلسطينيًا سيفرج عنهم اليوم بموجب صفقة التبادل".

وستنقل إدارة مصلحة السجون الأسرى إلى سجن عوفر قرب رام الله تمهيدًا للإفراج عنهم مساء السبت، ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، حيث ستفرج حركة حماس بالمقابل عن 14 أسيرًا إسرائيليا لديها وتسلمهم للصليب الأحمر.