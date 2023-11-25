انت الأن تتابع خبر زيلينسكي يقوم بإقالات جماعية لضباط الحرس الوطنيّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بإقالة عدد من كبار ضباط الحرس الوطني، وطِبقًا للمرسوم الرئاسي، ستتم إقالة النائب الأول لرئيس الحرس الوطني الليفتنانت جنرال فولوديمير كوندراتيوك.

كما سيقال ثلاثة نواب آخرين، وهم الليفتنانت جنرال أولكسندر نابوك وضابطان آخران برتبة ميجور جنرال وهما أوليه ساخون وميكولا ميكولينكا.

وباستثناء ساخون، كان جميع الجنرالات في مناصبهم، قبل الحرب. ولم تُعرف بعد الأسباب وراء هذا التعديل في قيادة الحرس الوطني.