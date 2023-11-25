انت الأن تتابع خبر مصادر: الاحتلال عثر على مخططات عن لواء مظلييه مع القسام في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبريّة إنّ المقاومة الفلسطينيّة راكمت القدرات الإستخباراتية منذ ما قبل تنفيذ هجوم يوم السابع من أكتوبر الماضي. وكشف محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، يوسي يهوشع، عن "وجود وثائق لدى كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تتضمّن تفاصيل هيكيلة لواء المظليين في "الجيش" الإسرائيلي، وتركيبته الاجتماعية أيضاً، بالإضافة إلى صور قائد اللواء السابق وضباط آخرين آخرين كانوا قد أنهوا مناصبهم في الفترة الأخيرة".

وذكر يهوشع أنّ هذه الوثائق عثر عليها ضابط استخبارات من المظلييين في أحد مواقع المقاومة في غزّة، أمّا بشأن منظومة الأنفاق، والتي شكلت محور اهتمام الاحتلال خلال سنوات طويلة لأهميتها بالنسبة لقدرات المقاومة الفلسطينية، فقد وصفتها الصحيفة بـ "غير المسبوقة".

وأقرّ ضابط في جيش الاحتلال أنّ "أنفاق المقاومة شمالي قطاع غزّة، أي تلك الأقرب إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلّة، كانت عميقة وطويلة وعملياتية بصورة مختلفة جوهرياً عمّا قدّرته الاستخبارات الإسرائيلية"، وقال الضابط "لم يتخيل أحد أن هذا ما سنجده هناك"، وفق ما نقت الصحيفة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أمنية وصناعية إسرائيلية قولها إنّ "مناطيد المراقبة التي كان بإمكانها إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجوم 7 أكتوبر، خرجت من العمل لأنّها لم تُحسّن أو تُصان كما يجب".

ولفتت إلى أنّ بالونات "Skystar" البيضاء المملوءة بالهيليوم، والتي كانت ذات يوم جزءاً أساسياً من العملية الأمنية الإسرائيلية على غزة، مجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج التجسس، ولكنها لم تتمكن من تحذير القيادة بشأن قرب وقوع الهجوم، كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّ لواءين فقط من أصل 32 لواء من "الجيش" الإسرائيلي، كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم.