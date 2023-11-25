انت الأن تتابع خبر 61 شاحنة لشمال القطاع لم تصل بعد .. وحماس تهدد .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة إنهم يترقبون وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية إلى شمال غزة عبر حواجز الاحتلال، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إنّ مستشفيات جنوب القطاع ليس فيها أي مقومات صحية لاستقبال المصابين.

في ذات السياق، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إنّ هناك العديد من الخروق للاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي، فالاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، مما أدى إلى استشهاد اثنين، كما لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى".

وأشار: إنّ الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات، وإذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته، وما زلنا نراقب بنود الاتفاق، ونوجه رسالة إلى الاحتلال والأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة".

وقال النونو: "قدمنا أمورًا لم تكن مشمولة في الصفقة مثل إطلاق سراح التايلنديين، ومنفتحون على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة".